Latina-Benevento in diretta esclusiva su Ottochannel: scopri tutti i dettagli Sul canale 16 il confronto tra pontini e giallorossi

Il Benevento va in "tournée", ma i tifosi potranno ugualmente seguirne la preparazione. Come ogni anno, Ottochannel trasmetterà in diretta esclusiva (anche in streaming) le amichevoli precampionato della Strega. Si partirà dal match di domani col Latina, in programma alle ore 18 allo stadio Francioni. Tutti sintonizzati sul canale 16, quindi, per seguire la sfida dei giallorossi, la prima contro una formazione di pari categoria in questa fase della stagione, dopo le amichevoli già disputate contro Roma Primavera, Equipe Campania e Calvi.