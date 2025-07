Amichevole Latina-Benevento, segui la diretta LIVE Segui la testuale del match in programma al Francioni

Il Benevento affronta al Francioni il Latina. Per i giallorossi si tratta del quarto test dopo quelli già effettuati contro Roma Primavera, Equipe Campania e il Calvi. C'è particolare attesa, soprattutto perché si tratta del primo confronto contro una formazione di pari categoria. Latina-Benevento è visibile anche in diretta tv e in streaming su Ottochannel.

Latina-Benevento, il tabellino

LATINA: Mastrantonio, Ercolano, Pace, Calabrese, Ciciretti, Riccardi, Farneti, Marenco, Vona, Ekuba, De Ciancio. A disp.: Giora, Basti, De Marchi, Regonesi, Pannitteri, Ciko, Scravaglieri, Parodi, Di Giovannantonio, Porro, Lo Bianco, Bigonzoni Del Giovane, Di Giulio, Petermann, Catasus Lazcano. All.: Bruno

BENEVENTO: Vannucchi, Borghini, Ceresoli, Talia, Scognamillo, Ricci, Pierozzi, Maita, Salvemini, Della Morte, Carfora. A disp.: Esposito, Saio, Viscardi, Romano, Sena, Tsingaras, Prisco, Del Gaudio, Ciurleo, Migniani, Lamesta, Mehic, Perlingieri. All.: Auteri

Arbitro: Tavassi di Tivoli. Assistenti: Amato di Aprilia e Valenti di Roma 2