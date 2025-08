La strega ha già un attacco da 55 gol Un potenziale da urlo, senza contare le reti che possono arrivare dagli altri reparti

La strega ha chiuso lo scorso campionato con all'attivo 55 gol “sul campo” (il computo statistico parla di 51 gol, perchè i 4 segnati a Taranto e Turris gli sono stati poi cancellati dopo l'esclusione di jonici e corallini) nella stagione regolare e uno nei play off (nell'infausto 1-5 contro la Juventus Next Gen). Numeri che, soprattutto nel girone di ritorno, sono stati insufficienti per cogliere un piazzamento soddisfacente.

Davanti tre nuovi arrivi

E allora potenziare il parco attaccanti è stato uno degli obiettivi che si era posto la società. Tre nuovi arrivi, Salvemini, Della Morte e Mignani, due riconferme, Manconi e Lamesta. Sulla carta un potenziale che già fa battere forte il cuore agli sportivi giallorossi. Due prime punte da 18 gol a testa, quelli di Mignani, vice-capocannoniere del girone B di serie C con la Pianese, e quelli di Ciccio Salvemini, che i numeri ufficiali fermano a quota 14, senza ovviamente tener conto delle due doppiette rifilate a Turris e Taranto, prima che le due squadre fossero cancellate. Le reti di Della Morte, esterno rapido e che sa andare in porta con continuità, sono appena 5 in una stagione col Vicenza non brillantissima (sotto il profilo dei gol segnati), come quelli del suo “alter ego” Lamesta, che dopo una partenza sparata in giallorosso e la speranza di poter fare sfaceli, si è fermato anch'egli a quota 5. Ultimo dei cinque attaccanti a disposizione di Auteri (ci sarebbe anche Carfora, a cui sono stati concessi solo 10 minuti suddivisi in due partite, senza gol ovviamente) è Jacopo Manconi, che è arrivato a quota 9 gol, anche lui frenato da un girone di ritorno che non ha mantenuto le attese. Cinque attaccanti nel box della strega, per complessivi 55 gol, vale a dire proprio gli stessi segnati dall'intera squadra nello scorso campionato. Un potenziale altissimo, che suscita gran fiducia nella possibilità del Benevento di far male in ogni occasione agli avversari di turno. A questi si possono anche aggiungere i 6 di Dino Mehic, centrocampista con la vocazione del gol, e quelli di Pierluigi Simonetti, fermatosi a quota 3, frenato anche lui dal brutto girone di ritorno della strega.

Auspicabile una stagione ricca di gol... giallorossi

I gol segnati lo scorso anno dagli attuali frombolieri giallorossi si prestano ad una valutazione empirica, ma le potenzialità dei giocatori che compongono l'attacco del Benevento sembrano già essere una reale testimonianza di forza. Un attacco da 55 gol è già un bel segnale per chi vuole vedere la strega bucare le reti avversarie. Senza contare che nei sogni di tutti (società e tifoseria) c'è l'arrivo di un altro attaccante, che possa persino aumentare le potenzialità offensive dell'attuale squadra. Con la speranza, insomma, cheil prossimo sia un campionato a suon di gol.