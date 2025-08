Benevento: abbonamenti, si avvicina quota tremila Mancano ancora 27 giorni alla chiusura della campagna denominata: "Una storia da vivere"

Il sabato è uno di quei giorni in cui è lecito prendersi una pausa. Ma anche in un gorno così sono stati 88 i tifosi giallorossi a rinnovare la loro fede nella strega e a portare il numero di abbonati alla bella cifra di 2.846 sottoscrizioni. Siamo vicini a quota tremila, quando alla chiusura della campagna denominata “una storia da vivere” mancano ben 27 giorni. E' risaputo, infatti che non sarà più possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti dalle 23,59 del 30 agosto, vale a dire il giorno prima dell'esordio casalingo della strega in campionato contro la casertana.