Al via la prevendita di Benevento-Guidonia: 2 euro per gli abbonati A disposizione i tagliandi per il match di Coppa Italia di Serie C

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 11:00 di oggi 8 agosto 2025 e fino alle ore 21:45 del 16 agosto p.v., saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita di Coppa Italia Serie C Benevento-Guidonia Montecelio FC, in programma il giorno 16 agosto p.v. alle ore 21:00.

DI SEGUITO I PREZZI:

SETTORE

ABBONATI

INTERO

CURVA SUD

2€

10€

DISTINTI

2€

13€

SETTORE OSPITI

10€

* Al prezzo degli abbonamenti va aggiunto il diritto di prevendita pari a € 2,00 ed ulteriori commissioni di servizio aggiuntive Ticketone pari a € 2,00.

Si comunica che, esclusivamente per questa gara, per i settori CURVA NORD LOCALI, TRIBUNA SUPERIORE, TRIBUNA INFERIORE e TRIBUNA CENTRALE non sarà ammessa la vendita dei tagliandi.

BOTTEGHINI

I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (esclusi sabato e domenica).

COMUNICAZIONE CHIUSURA BOTTEGHINI:

Il Benevento Calcio comunica che venerdì 15 agosto 2025 (FESTIVO) i botteghini dello Stadio "Ciro Vigorito" resteranno chiusi al pubblico.

NB: Si ricorda inoltre che il giorno della gara, 16 agosto 2025, i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.

INFO ACCESSO STADIO

Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 19:00 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 18:00.

INFO VENDITA SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 11 :00 di oggi 8 agosto 2025 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, il giorno venerdì 15 agosto 2025 alle ore 19:00.

Vendita vietata nel settore Curva Sud superiore e Curva Sud inferiore ai residenti in Roma e provincia.

Vendita vietata nel settore ospiti ai residenti in Benevento e provincia.



Per quanto concerne le modalità d'accesso all'impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato.

NORME COMPORTAMENTALI

1. Portare obbligatoriamente un documento valido di riconoscimento;

2. Seguire la segnaletica e le indicazioni degli stewards per raggiungere il proprio posto a sedere;

3. Uscire dall’impianto esclusivamente dopo le indicazioni diffuse dallo speaker e fornite dagli stewards;

4. Rispettare il Regolamento d'Uso dello Stadio Ciro Vigorito. (clicca QUI)