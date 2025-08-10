Benevento, da domani pomeriggio si riprende a lavorare E' la settimana che prelude all'esordio in Coppa Italia contro il Guidonia Montecelio

Dopo un po' di meritato riposo all'indomani dell'ultima amichevole di Frosinone, il Benevento tornerà al lavoro domani pomeriggio all'Imbriani per iniziare a preparare la sfida col Guidonia di Coppa Italia. Appuntamento per l'inizio della seduta di allenamento alle 17,30. Sarà ancora una settimana (corta) faticosa per i giallorossi, che avranno due “doppie” nelle giornate di martedì e giovedì, mentre venerdì pomeriggio, giorno di Ferragosto, partiranno alla volta dell'Hotel Europa di Venticano per la consueta vigilia di ritiro prima della gara di Coppa.

Sabato 16 agosto, rifinitura mattutina all'Imbriani, mentre alle 21 è fissato il primo appuntamento ufficiale di Coppa Italia di C per la nuova squadra di Auteri, al Ciro Vigorito contro il Guidonia Montecelio, neo promossa in serie C e guidata dall'ex bomber tra gli altri di Gallipoli, Sorrento e Salernitana, Ciro Ginestra.