Benevento, la situazione attuale delle liste in vista del campionato Tutto ciò che c'è da sapere sui documenti che dovrà presentare il club giallorosso alla Lega Pro

Manca sempre meno all'inizio del campionato di Serie C. L'esordio del Benevento sarà da brividi, con i giallorossi che saranno di scena allo Scida contro il Crotone il prossimo 25 agosto. In vista dell'avvio del torneo, unitamente alla fine del mercato, è utile fare una rispolverata alle direttive attuate dalla Lega Pro, in merito alla regolamentazione delle liste che ogni società è chiamata a presentare .

Lista 1, i calciatori temporanei: c'è solo Ceresoli

La Lega Pro impone diverse liste alle sessanta società. La prima è quella relativa ai calciatori temporanei, ovvero a coloro che militeranno in Serie C con la formula del prestito da club di Serie A, B o da campionati esteri per un totale di otto atleti. Nel caso del Benevento, attualmente in questa lista rientra soltanto Ceresoli che è passato in giallorosso a titolo temporaneo dall'Atalanta. Il discorso non vale per Della Morte che, invece, arriva dal Vicenza in prestito. Il club biancorosso milita in terza serie, questo porta al mancato inserimento del calciatore nella lista dei calciatori temporanei.

Lista 2, i calciatori professionisti

Tutti i calciatori che non sono cresciuti nel settore giovanile, rientrano nella lista dei calciatori professionisti che ha un massimo di 23 posti. Al momento, il Benevento è abbastanza coperto, considerato che in questa lista rientrerebbero diciannove elementi, dalla quale sono esclusi ovviamente i calciatori che fanno più parte dei piani della società. Se il mercato dovesse finire oggi, in questa lista ci sarebbero i portieri Vannucchi e Russo, oltre ai difensori Scognamillo, Borghini, Romano, Saio e Iacoponi. Tra i centrocampisti figurerebbero Tsingaras, Mehic, Maita, Nardi, Pierozzi, Simonetti e Ricci. La batteria degli attaccanti sarebbe composta da Lamesta, Manconi, Della Morte, Mignani e Salvemini.

Lista 3, i calciatori del settore giovanile

La Lega Pro ha poi definito la lista dei calciatori del settore giovanile. Riguarda tutti gli elementi nati dal primo gennaio del 2003 che sono cresciuti nel vivaio della società di appartenenza. Questa lista può essere illimitata, ma ha un minimo di cinque elementi da inserire. Nella prossima stagione saranno sei, fino a un massimo di otto nell'annata 2028/2029. Sotto questo aspetto, il Benevento non ha particolari problemi. Nella rosa attuale, i calciatori che rientrerebbero nella lista sono Esposito, Viscardi, Avolio, Sena, Ciurleo, Prisco, Talia, Carfora e Perlingieri.

I calciatori in uscita

Allo stato attuale, la rosa del Benevento è molto ampia, a causa della presenza di calciatori che sono stati messi ai margini e che hanno dei contratti onerosi che li lega al sodalizio di via Santa Colomba. I nomi sono noti, parliamo dei vari Meccariello, Ferrara, Viviani, Acampora, Pinato, Agazzi, Borello e Starita.

Benevento, ecco le liste

Calciatori temporanei (massimo 8): Ceresoli (Atalanta)

Lista calciatori professionisti (massimo 23): Vannucchi, Russo, Scognamillo, Borghini, Romano, Saio, Iacoponi, Tsingaras, Mehic, Maita, Nardi, Pierozzi, Simonetti, Ricci, Lamesta, Manconi, Della Morte, Mignani, Salvemini

Lista settore giovanile (illimitata, nati dopo il primo gennaio 2003): Esposito, Viscardi, Avolio, Sena, Ciurleo, Prisco, Carfora, Perlingieri. Talia