Il Benevento riprende a lavorare: Manconi si riaggrega mercoledì Nessun problema per Mignani tenuto a riposo precauzionalmente a Ferentino

Il Benevento è pronto alla ripresa della preparazione. Non c'è tregua, non può esserci se la prossima partita col Guidonia corrisponde all'esordio ufficiale in Coppa Italia. Così nel pomeriggio la truppa giallorossa si ritrova all'Imbriani e dalle 17,30 è pronta a ricominciare a lavorare duramente.

Manconi, ancora due sedute a parte

Ci sono, come è logico, un paio di situazioni da monitorare. Soprattutto quelle di Jacopo Manconi e Pierluigi Simonetti. Il centravanti milanese è avviato verso la completa guarigione, ma per lui lo staff medico ha predisposto ancora un paio di giorni di allenamenti differenziati. Se tutto andrà come sembra e si spera, mercoledì Manconi si riunirà al gruppo, ponendo anche la sua candidatura per il rientro in campo contro il Guidonia.

Per Simonetti se ne parla la prossima settimana

Diversa la situazione di Simonetti, che anche questa settimana sosterrà lavoro differenziato. Dunque appare già certo che per il “tuttocampista” romano salterà l'esordio nella competizione tricolore, aspettando di poter rientrare in gruppo la prossima settimana.

L'altro giocatore sotto gli occhi interessati dello staff medico è Guglielmo Mignani, che contro il Latina si procurò una lieve sublussazione alla spalla. Per il ragazzo di Siena non ci sono problemi, la scelta di non schierarlo contro il Frosinone è stata solo di natura precauzionale. Riprenderà regolarmente ad allenarsi con gli altri questo pomeriggio.

Da ricordare che domani è prevista una seduta doppia di allenamenti, così come nella giornata di giovedì.