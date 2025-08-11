Serie C, ecco da chi dovrà guardarsi la strega Il Cerignola vuole ripetersi. E domenica c'è Crotone-Catania di Coppa che può dire tanto

Ultime amichevoli estive prima del ritorno del calcio dei tre punti. Quello che ha già gustato l'Audace Cerignola dell'ex Maiuri, che domenica sera s'è preso la scena battendo l'Avellino e estromettendolo subito dalla Coppa Italia. Occhi avidi di conoscere i prossimi avversari nel campionato di C, c'era anche Andrea De Falco al Monterisi. E l'impressione che ha tratto dalla squadra che lo scorso anno ha conteso a lungo il primo posto agli irpini deve essere stata più che lusinghiera. L'Audace ha rinnovato parecchio (via Capomaggio, Salvemini, con Tascone in attesa di abbracciare la Salernitana), ma ha tenuto alcuni tasselli guida (Martinelli, Visentin, Coccia, Bianchini, Cuppone) affiancando loro elementi di grande interesse (Cretella ex Padova, D'Orazio ex Spal, Emmausso ex Messina e Foggia). Difficile dire se possa ripercorrere la stessa strada della scorsa stagione, ma i presupposti, con un nocchiero bravo ed esperto come Maiuri, non mancano.

Subito incroci che fanno palpitare

Nel prossimo week end inizia la Coppa Italia di C e va in scena subito una sfida che anche il Benevento potrà guardare con occhi più che interessati: allo Scida c'è subito (domenica 17 agosto) l'ammiccante faccia a faccia tra Crotone e Catania. Vale a dire la squadra che bagnerà l'esordio della strega in campionato contro quella che viene indicata da tanti come una delle favorite alla vittoria finale. Tutte le contendenti sono in rodaggio: i pitagorici hanno dalla loro l'aver cambiato molto poco e il poter ripartire da una base creata da Longo che può portare lontano. Gli etnei hanno invece rimodellato abbastanza lo schieramento, perdendo il bomber Inglese, gli “eterni” De Rose e Sturaro, i vari Guglielmotti, Anastasio, Gega, Cianci, Montalto, ma facendo arrivare (il diesse Pastore la sa lunga...) elementi del calibro di Forte, Donnarumma, Casasola, Martic, Corbari, Rolfini, Pieraccini e in ultimo anche Aloi e D'Ausilio. Toscano ha solo l'esigenza di amalgamare bene il gruppo, che è senz'altro uno dei più accreditati della serie C.

Salernitana in ritardo, ma quante “out-siders”

E' sicuramente presto per avere un quadro completo delle pretendenti alla vittoria finale e non è ancora il caso di azzardare pronostici. La Salernitana è ancora un po' indietro e Raffaele ha lanciato il suo grido d'allarme, dicendo che c'è bisogno di rifinire la squadra al più presto. Il quadro delle presunte grandi è più o meno questo. Ma siamo in serie C: e allora attenti alle sorprese. Al Casarano di Maiello, Celiento, Millico, Lulic e Chiricò, all'Atalanta U23 che qualche giorno fa ha rifilato cinque gol alla Juventus Next Gen. Le previsioni? Di questi tempi è solo roba da maghi...

Nella foto Andrea De Falco, presente al Monterisi per assistere a Cerignola-Avellino