Benevento, per Perlingieri richieste dalla B L'attaccante dovrebbe partire con la formula del prestito

A partire dalla prossima settimana potrebbe iniziare a muoversi qualcosa sul fronte delle uscite. Il club di via Santa Colomba ha diversi giocatori da sistemare. Ma finora sono arrivate timide richieste. C'è sempre l'interesse del Giugliano per Borello. La Casertana ha sondato il terreno per Agazzi. Con le valigie pronte ci sono anche Starita e Ferrara. Resta un cantiere aperto il Benevento. Ma non per le entrate.

Il sodalizio sannita sta valutando il possibile rinnovo di Manconi che andrebbe ad occupare l'ultimo tassello, quello dell'esterno a sinistra. In un primo momento il duo Vigorito - Carli aveva pensato a un ulteriore inserimento per chiudere il cerchio. Ma il mercato non offre giocatori con qualità superiori a quelle di Manconi. Che però dal canto suo vorrebbe prolungare. Richiesta che potrebbe essere accettata. L'esterno è in ripresa e già domani dovrebbe aggregarsi al gruppo in vista della gara di Coppa Italia col Guidonia. Auteri avrà l'imbarazzo della scelta. Resterà out solo Simonetti che dalla prossima settimana inizierà a lavorare con tutti. È evidente che il tecnico punterà sulla continuità alla luce di quello che è stato il primo tempo col Frosinone. Sabato dovranno arrivare ulteriori certezze. È cambiato il volto della Strega rispetto alla passata stagione: più centimetri in ogni reparto. Grande personalità in giocatori come Vannucchi, Scognamillo, Maita (nuovo capitano) e Salvemini. È stata ridisegnata la spina dorsale del Benevento.

QUESTIONE PERLINGIERI

Ma ci sono diverse questioni da risolvere, come quella di Mario Perlingieri. Il giocatore è in partenza. La volontà del club di via Santa Colomba è quella di optare per un prestito secco. È arrivata qualche richieste dalla serie B, la società giallorossa però ci va coi piedi di piombo. Il ragazzo resta un patrimonio del Benevento. L'obiettivo è trovare una soluzione che sia vantaggiosa per tutte le componenti.