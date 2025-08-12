Benevento, Manconi verso il rinnovo Per l'impegno di Coppa Auteri punterà sulla continuità

È stato un mercato importante quello del Benevento. È partita a mille la società che non ha perso tempo e indipendentemente dalla necessità di sfoltire ha puntato subito sull'inserimento di nuovi innesti. Un mix di giovani e di esperti. Di grande personalità la spina dorsale della squadra con Vannucchi, Scognamillo, Maita e Salvemini.

Al momento è chiuso il mercato in entrata, si faranno ulteriori valutazioni dopo la gara di Coppa Italia, in programma sabato sera al Vigorito contro il Guidonia. C'è però l'idea di rinnovare il contratto di Jacopo Manconi. Il club di via Santa Colomba vuole continuare a puntare su questo giocatore dopo un'annata che lo ha visto bene nella prima parte di stagione e sotto tono nell'ultima, quando però è venuto meno l'intero gruppo. Manconi resta una pedina importante nello scacchiere di Auteri che si è espresso favorevolmente nei confronti dell'esterno. È evidente che un occhio resterà sul mercato perché se dovesse arrivare qualche proposta interessante per rinforzare ancor più la rosa il presidente Vigorito, attualmente in vacanza, non si tirerà indietro.

Dovranno arrivare risposte importante anche dall'impegno di sabato. Auteri punterà sulla continuità dopo la prestazione nell'amichevole col Frosinone. Ha completamente recuperato Manconi. Restano non al top Simonetti e Mignani. Ha qualche problemino alla schiena Mario Perlingieri. Il giovanotto dovrebbe lasciare il Sannio. Ma per ora non sono arrivare richieste importanti all'indirizzo giallorosso. C'è stato un sondaggio da parte della Juve Stabia ma nulla di concreto.