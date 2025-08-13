Benevento, in vista del Guidonia qualche dubbio in attacco Manconi ha saltato tutto il precampionato, Mignani ha giocato poco: chi vicino a Salvemini?

Aumenta la curiosità per scoprire il primo “undici” ufficiale del Benevento, atteso all'esordio sabato 16 agosto al Vigorito.

In due sono fuori gioco

Un paio di giallorossi sono out sin d'ora: il primo è il difensore Borghini, che deve scontare una giornata di squalifica in Coppa Italia, per un'espulsone incassata per doppio giallo al 12' del primo tempo (pensate) nella partita del secondo turno eliminatorio tra Torres e Albinoleffe (3-1). Quella sera (era il 18 agosto 2024) il neo giallorosso aveva persino la fascia di capitano della squadra seriana sul braccio. L'altro assente sicuro è Pierluigi Simonetti. Il tuttocampista romano non è ancora guarito del tutto dalla distrazione di primo grado al retto femorale e lo staff medico lo rimetterà a disposizione di Auteri solo in avvio della prossima settimana.

In difesa non dovrebbero esserci sorprese

La difesa dovrebbe essere più o meno fatta. Auteri l'ha provata con risultati lusinghieri a Ferentino contro il Frosinone: davanti al portiere Vannucchi, l'ex Catanzaro Scognamillo dovrebbe essere il braccetto di destra, Saio il centrale, Ceresoli il braccetto di sinistra.

Anche a centrocampo i dubbi sono ben pochi: gli esterni designati dovrebbero essere Pierozzi a destra e Ricci a sinistra. Al centro il faro sarà ovviamente Mattia Maita, resta qualche dubbio sulla scelta del suo “alter ego”. Talia o Prisco? Il primo è più adattabile come interno, il secondo più regista. Toccherà ad Auteri scegliere, che impiegherà solo dopo Mehic, che non è ancora al massimo della condizione.

Il reparto offensivo è tutto da scegliere

Il trio d'attacco è tutto da assemblare: al centro ci sarà ovviamente “Ciccio” Salvemini, protagonista indiscusso di questo precampionato. A destra dovrebbe toccare ancora a Della Morte, che sembra qualche linea più avanti (come condizione) rispetto a Lamesta. L'altro attaccante è da scegliere: l'ideale a sinistra sarebbe Manconi, che è recuperato, ma ha in pratica saltato tutto il precampionato dopo l'infortunio subito contro la Primavera della Roma. C'è Mignani che scalpita, ma insieme a Salvemini lui ha giocato solo pochi minuti (contro il Latina). Ci sarebbe Perlingieri, che si è mosso bene a Ferentino. Ma il centravanti di Torre Annunziata è tra quelli che dovrebbe cambiare casacca, per cui Auteri potrebbe anche fare altre scelte. E tenere in considerazione anche Lamesta (perchè no...?) per formare un tridente con un solo attaccante centrale e due frecce al suo fianco.