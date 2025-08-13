Benevento, Borello verso il Giugliano. E' quasi fatta L'esterno da tempo non rientrava nei piani della Strega

E' vicino ad una nuova sistemazione Giuseppe Borello. Si era già parlato di un interesse da parte del Giugliano. Ma ora la trattativa è in chiusura. L'esterno non rientrava nei piani della Strega. Già nella passata stagione aveva trovato poco spazio nel gioco di Auteri. Così il calciatore era finito nella lista dei giocatori con le valigie pronte. Resterà in serie C e in Campania.

Marcello Carli ha quasi chiuso l'accordo con il Giugliano che da tempo stava manifestando il suo interesse. Inizia a muoversi qualcosa anche sul mercato in uscita. Il Benevento ha necessità di sfoltire la rosa. E con l'inserimento di Della Morte e la permanenza di Lamesta, Borello avrebbe trovato poco spazio. I due club sono ai dettagli. Il giocatore dirà addio alla squadra sannita dopo un'esperienza che non lo ha visto certamente tra i protagonisti della Strega.