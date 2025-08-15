Benevento, i numeri di maglia: a Scognamillo il 14 della scalata col Catanzaro Maita si prende l'8, Talia il suo amato 38. Manconi cambia e sceglie il 10 degli anni di Albinoleffe

Auteri ne ha convocati 22 e per questa prima assoluta ufficiale il Benevento farà a Meno di Borghini, che è squalificato, di Simonetti, che sta raggiungendo la migliore condizione, Perlingieri, che rimane tra quelli che dovrebbero partire (ci sono ancora alcune squadre di B interessate), ma che ha anche iun gran mal di schiena, e Mignani, che deve ancora risolvere per intero il problema alla spalla.

L'undici iniziale dunque rimane con qualche dubbio. A partire proprio dal trio d'attacco, dove Auteri dovrà fare a meno contemporaneamente di Mignani e Perlingieri, con Manconi che si è aggregato alla squadra solo in settimana. Lì davanti un posto assicurato dovrebbe averlo Salvemini, bomber d'estate, e probabilmente Della Morte, che è avanti come condizione nei confronti di Lamesta. A sinistra il posto dovrebbe essere di Manconi, ma inizialmente potrebbe giocare anche Carfora. Staremo a vedere.

In difesa giochi già fatti

Difficile che Auteri cambi la difesa che ha giocato a Ferentino. Scognamillo bracetto desro, Saio centrale, Ceresoli a sinistra. A centrocampo sulle fasce non dovrebbero avere avversari Pierozzi a destra e Ricci a sinistra. In mezzo capitan Maita e Talia. La squadra dovrebbe essere questa, con la possibilità di cambiare tanto nel corso della partita. Che sarà “secca” e che in caso di parità costringerà le due squadre di terminare la serata ai calci di rigore.

I numeri di maglia

Mancano alcuni titolari, ma i 21 convocati il loro numero l'hanno scelto. Il 26 di Vannucchi, che ha ceduto il numero 1 a Danilo Russo, mentre il 22 è finito sulle spalle del giovane Esposito. A Scognamillo è andato il 14 come quello che lo ha accompagnato a Catanzaro nelle ultime cinque stagioni. Un 14 che ha portato bene al difensore napoletano e alla squadra calabrese salita trionfalmente in B e nell'ultima stagione protagonista nei play off per la serie A. Mattia Maita ha selto il numero 8, lasciando il 4 che lo aveva accompagnato nelle ultime cinque stagioni al Bari. Il numero 4 è rimasto sulle spalle di Antonio Prisco. Jacopo Manconi, che ha scelto il 10, il numero con cui aveva per due volte vinto la classifica dei cannonieri nell'Albinoleffe. La cabala piace a tutti. Cambia anche Lamesta che passa dal 73 di Rimini e nello scorso anno a Benevento all'11. Non lo cambia infine Angelo Talia, che ha voluto nuovamente il 38 che lo aveva accompagnato nella sua prima serie C a Potenza e poi a Benevento.

Ecco i convocati per la sfida col Guidonia e i numeri di maglia.

PORTIERI

22 Esposito Manuel

1 Russo Danilo

26 Vannucchi Gianmarco

DIFENSORI

20 Ceresoli Andrea

77 Pierozzi Edoardo

31 Ricci Giacomo

25 Romano Raffaele

23 Saio Pietro

14 Scognamillo Stefano

3 Sena Francesco Pio

6 Viscardi Angelo

CENROCAMPISTI

28 Del Gaudio Matteo

8 Maita Mattia

5 Mehic Dino

4 Prisco Antonio

38 Talia Angelo

37 Tsingaras Angelos

ATTACCANTI

7 Carfora Lorenzo

99 Della Morte Matteo

11 Lamesta Davide

10 Manconi Jacopo

9 Salvemini Francesco