Benevento, Lamesta: "Importante cominciare così, ora testa al campionato" Le parole dell'autore del gol messo a segno contro il Guidonia

È stato l'autore del gol che ha permesso al Benevento di vincere contro il Guidonia e passare il turno in Coppa Italia di Serie C. Davide Lamesta ha parlato così dopo il triplice fischio del direttore di gara: "Per noi è molto importante cominciare così, è stato un ottimo test in vista del campionato. L'abbiamo affrontato nel migliore dei modi. Ora ci sarà il campionato. Questa fase della stagione ci è servita per arrivarci al meglio, a mettere minutaggio. È chiaro che ora siamo un po' sulle gambe per via della preparazione intensa, ma ci servirà nel corso della stagione".

Lamesta e il gruppo rinnovato: "Ci siamo subito integrati"

Dopo la rivoluzione effettuata in chiave mercato, Lamesta sottolinea la buona atmosfera che regna nello spogliatoio: "È un gruppo nuovo, ma devo dire che ci siamo subito integrati al meglio. A livello personale, invece, cerco sempre di sudare la maglia come ho detto l'anno scorso quando sono arrivato. È chiaro che da parte mia c'è tanta voglia di riscatto, voglio prendere spunto dall'ottimo girone d'andata della passata stagione e confermarlo lungo tutta l'annata quest'anno".