Il big match tra Crotone e Catania lo decide Murano Etnei battuti allo Sfida e subito fuori dalla manifestazione tricolore

La decide un colpo di testa del solito Murano in avvio di primo tempo. Il big match di Coppa Italia tra Crotone e Catania premia i pitagorici che si fanno preferire sugli etnei per pragmatismo e forse anche per una migliore condizione complessiva. Dunque il Catania esce subito dalla competizione tricolore.

La certezza è che sia calabresi che siciliani aspirano ad un ruolo da protagonisti nel prossimo campionato di serie C e certamente saranno tra le squadre che si giocheranno la promozione diretta in serie B. Non è stata una partita ricca di emozioni: il Crotone, trovato il gol con Murano, dimenticato dalla difesa etnea in piena area, ha provato a controllare e colpire in contropiede. Il 4-2-3-1 di Longo è parso già oliato alla perfezione, a centrocampo hanno giganteggiato due elementi che “giganti” non sono come Gallo e Vinicius. La difesa ha tenuto perfettamente con il duo centrale Di Pasquale-Cargnelutti. In avanti Gomez e Murano, orfani ancora per un po' di Tumminello, hanno fatto tesoro delle poche palle messe a loro diksposizione. Sulle corsie esterne meglio il neo acquisto Maggio che l'ex messinese Zunno.

Il Catania è mancato soprattutto in fase conclusiva, dove Forte è parso troppo solo e Cicerelli troppo evanescente. Sono solo le prime impressioni su due formazioni che possono essere i “competitor” principali (insieme alla Salernitana) del Benevento alla corsa alla B. Per altro il campionato dei giallorossi inizia lunedì prossimo proprio allo Scida. Subito un esame severissimo per la truppa di Auteri, che ha comunque le potenzialità per competere ad armi pari con tutti.