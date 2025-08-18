Benevento, settimana intensa di lavoro: giovedì seduta a porte aperte

Domenica pomeriggio è prevista la partenza per la Calabria: ritorno martedì 26

Benevento.  

Il programma settimanale di allenamenti è già bello che stilato. Il Benevento riprende domani pomeriggio ad allenarsi all'Imbriani, appuntamento alle 17,30 in campo. 

Mercoledì è invece prevista una seduta doppia: 9,15 del mattino, poi 17,30 del pomeriggio.

Per giovedì 21 la rituale seduta a porte aperte all'Imbriani: l'occasione per salutare la nuova squadra alla vigilia dell'esordio in campionato, per altro con una sfida tanto sentita come quella contro il Crotone. I tifosi che vogliono partecipare al saluto con la squadra possono recarsi all'Imbriani alle 17,30.

Di nuovo seduta doppia venerdì 22: 9,15 di mattina, 17,30 di pomeriggio.

Sabato 23 si replica con una sola seduta pomeridiana alle 17,30.

Domenica l'allenamento all'Imbriani è mattutino (9,15) perchè nel pomeriggio alle 14,45 è prevista la partenza in pullman per Crotone.

Lunedì mattina Auteri chiamerà ancora i suoi ad una seduta di rifinitura sul campo in erba sintetica di Rocca di Neto, 16 chilometri dal capoluogo di Crotone. Il campo di Rocca di Neto è in sintetico. Alle 19,05 è prevista la riunione tecnica, alle 21 c'è la sfida allo Scida.

La squadra giallorossa, vista l'ora, pernotterà in Calabria e l'indomani della partita allo Scida sosterrà una seduta di allenamento alle 10,30 sul sintetico di Rocca di Neto. Dopo il pranzo farà ritorno a Benevento.

