Il Benevento Calcio comunica che domenica 24 agosto, alle ore 11:45, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri incontrerà gli Organi di informazione presso la sala stampa dello stadio "Ciro Vigorito" di Benevento.
La Conferenza verrà trasmessa in diretta esclusiva su Ottochannel, Canale 16 del digitale terrestre, e in streaming su www.ottochannel.tv.
Benevento, Auteri in conferenza domenica mattina alle 11,45
