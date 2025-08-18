Benevento, Auteri in conferenza domenica mattina alle 11,45

La conferenza, come sempre sarà trasmessa in diretta da Ottochannel sul Canale 16 D.T.

benevento auteri in conferenza domenica mattina alle 11 45
Benevento.  

Il Benevento Calcio comunica che domenica 24 agosto, alle ore 11:45, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri incontrerà gli Organi di informazione presso la sala stampa dello stadio "Ciro Vigorito" di Benevento.
La Conferenza verrà trasmessa in diretta esclusiva su Ottochannel, Canale 16 del digitale terrestre, e in streaming su  www.ottochannel.tv.

Ultime Notizie