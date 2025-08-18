Benevento: abbonamenti, quota quattromila virtualmente raggiunta Alle 18,30 le tessere sottoscritte erano 3.927

Si può già dire che quota quattromila sia stata toccata: alle 18,30 di questo pomeriggio il numero di abbonamenti sottoscritti erano 3.927. Ne mancavano appena 63 per superare la fatidica soglia delle 4.000 tessere. Il numero almeno da uguagliare sarebbe quello di 4.739 fatto segnare lo scorso anno, ma anche con l'aiuto di un tempo maggiore a disposizione e di una seconda mini-campagna a gennaio. Per incrementare le quattromila tessere ormai raggiunte ci sono a disposizione 12 giorni: la campagna “Una storia da vivere” si chiuderà improrogabilmente a mezzanotte del 30 agosto, un giorno prima dell'esordio casalingo al Vigorito contro la Casertana. Vedremo cosa accadrà.

Questo il comunicato della società

“Il Benevento Calcio comunica il dato aggiornato relativo alla sottoscrizione delle tessere per la Campagna Abbonamenti relativa alla prossima stagione 2025/2026, "UNA STORIA DA VIVERE".

Vendita libera, alle 18:30 di oggi, 18 agosto 2025, gli abbonamenti sottoscritti sono 3.927.