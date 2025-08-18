Il Cerignola non muore mai: solo ai rigori esce dalla Coppa Italia Fatali due errori dal dischetto, il Verona è più preciso e guadagna la qualificazione

Il Cerignola all'inglese: non finisce mai di lottare e di crederci. Agguanta il pari contro il Verona quando ormai nessuno ci credeva più con una stilettata dello spagnolo Sainz Maza, che ha trovato un po' impreparato l'ex giallorosso Montipò. Alla fine cede il passaggio del turno ai calci di rigore finali, quando commette due errori (contro uno del Verona) e cede il passo alla squadra di Zanetti.

Per alcuni tratti della partita la squadra pugliese ha giocato pressochè alla pari con i veneti in questo secondo turno della competizione tricolore. Segno che la formazione di Maiuri può essere protagonista anche nel prossimo campionato di serie C. I pugliesi, colpiti in avvio di ripresa da una stoccata di Bradaric, hanno provato in più occasioni di riagguantare almeno il pareggio, ma l'ex giallorosso Montipò ci ha messo più di una pezza. Il Monterisi gremito di gente ci ha creduto fino in ultimo, esplodendo di gioia al gol del pareggio di Sainz Maza. Da sottolineare che nelle file pugliesi non ha giocato capitan Martinelli per gravi motivi familiari, sostituito dal giovane Cocorocchio, ex Cassino. La lotteria dei rigori poi, come detto, dà ragione all'Hellas, ma il Monterisi ha decretato una marea di applausi agli ofantini.

Nella foto Enzo Maiuri, soddisfatto della prova dei suoi