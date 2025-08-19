La sfida di Murano: "Affrontare subito il Benevento ti dà l'adrenalina giusta" Il bomber lucano ha deciso la gara col Catania e ora spera di ripetersi con la strega

Jacopo Murano era raggiante dopo il gol che ha consentito al Crotone di battere il Catania. Un pensiero è andato anche alla prossima partita col Benevento, la prima in campionato nel posticipo di lunedì: “Di meglio non potevamo chiedere: cominciare con due partite contro Catania e Benevento è bello perché ti dà subito l'adrenalina giusta. Prepareremo la settimana come abbiamo fatto contro il Catania, magari con qualche carico di lavoro in meno”.

Il Crotone ha nel complesso convinto: “Quando si mantiene il 60/70 per cento della squadra precedente i frutti si possono vedere subito, speriamo di continuare così anche lunedì”. L'attacco anche senza Tumminello ha funzionato subito: “I due esterni nuovi (Maggio e Zunno) hanno fatto un'ottima partita, con Gomez abbiamo provato più di una giocata. Sarà così anche quando rientrerà Tumminello”.