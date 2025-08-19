Abbonamenti, quota 4.000 ancora da raggiungere

Visti i numeri fatti segnare ieri, si sperava che questo 19 agosto potesse far segnare l'arrivo della cifra tonda: quattromila tessere. Invece ci si è ancora fermati sotto la soglia, toccando alle 18,38 la cifra di 3.969 sottoscrizioni. Come dire che in questo martedì sono state sottoscritte solo 42 tessere.
Il traguardo già raggiunto rimane ottimo, ma in considerazione del fatto che mancano ancora 11 giorni al termine della campagna abbonamenti “Una storia da vivere”, bisognerà aumentare la cadenza se si vuole superare la soglia dello scorso anno. La cifra di 4.739, quella fatta segnare nella scorsa stagione, rimane l'obiettivo da centrare: per farlo bisognerà sottoscrivere 770 tessere in undici giorni, vale a dire che servono almeno 70 sottoscrizioni al giorno. Qualcosa in più di quanto fatto segnare oggi, non certo un traguardo irraggiungibile. Anche se lo sappiamo benissimo che non è assolutamente una corsa a fare meglio dell'anno scorso.