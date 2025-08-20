Verso Crotone, come sono andati gli ultimi 10 esordi del Benevento in trasferta? Il dato relativo alle prime giornate lontano dal Vigorito per la formazione giallorossa

Il Benevento darà il via al campionato in uno scenario non affatto semplice. Il calendario ha voluto subito fare uno "scherzetto", designando il primo big match della stagione, con la squadra di Auteri che sarà di scena allo Scida contro il Crotone. Ma come sono andati gli ultimi dieci esordi della Strega lontani dal Vigorito?

La prima in Serie A e la vittoria a Marassi contro la Sampdoria

Nel 2008, pochi mesi dopo la promozione in Serie C1, il Benevento guidato all'epoca da Papagni esordì al Curi di Perugia, con i grifoni che si imposero con il punteggio di 2-1. L'anno successivo ci vu un'altra "prima" amara, in casa del Foligno, con la Strega che ci lasciò le penne per 2-0. Nel 2011 ci fu il successo dello Zaccheria di Foggia, mentre nella stagione dopo il calendario propose nuovamente Perugia-Benevento alla prima giornata, con il punteggio che non cambiò affatto rispetto al precedente del 2008, con un 2-1 in favore dei padroni di casa. Nel 2014, la Strega tornò a vincere alla prima giornata, con un successo di misura in casa dell'Ischia, grazie a un gol messo a segno da Alfageme. Nell'anno della promozione in Serie B, la truppa di Auteri cominciò il campionato a Rieti, contro la Lupa Castelli Romani, con il punteggio finale di 1-1. La sfida con la compagine laziale era stata designata alla seconda giornata, ma l'esordio con il Messina venne posticipato a causa della crisi societaria dei siciliani. La Strega tornò a giocare una prima in trasferta, in occasione dell'esordio in assoluto in Serie A, contro la Sampdoria allo Stadio Marassi. I giallorossi persero 2-1, dopo il vantaggio iniziale di Ciciretti. Nella 2019/2020, la stagione dei record con Pippo Inzaghi, si registrò uno 0-0 col Pisa, con parata nel finale di Montipò di un rigore calciato da Marconi. Nella seconda stagione in Serie A, ci fu di nuovo l'esordio a Genova, contro la Sampdoria, con i giallorossi che ottenero una incredibile vittoria per 3-2 (in foto l'esultanza di Caldirola). L'ultima "partenza" in trasferta è di due anni fa, in casa della Turris, con i corallini che si imposero col punteggio di 3-1.

Benevento, ecco gli ultimi dieci esordi in trasferta

2008/2009: Perugia-Benevento 2-1

2009/2010: Foligno-Benevento 2-0

2011/2012: Foggia-Benevento 1-2

2012/2013: Perugia-Benevento 2-1

2014/2015: Ischia-Benevento 0-1

2015/2016: Lupa Castelli Romani-Benevento 1-1*

2017/2018: Sampdoria-Benevento 2-1

2019/2020: Pisa-Benevento 0-0

2020/2021: Sampdoria-Benevento 2-3*

2023/2024: Turris-Benevento 3-1

*esordi in campionato del Benevento, ma in calendario si tratta di seconde giornate