Antonio Ferrara verso Cosenza: trattativa ai dettagli Il mancino di Vallo è già partito per la Calabria: si trasferirà alle falde della Sila in prestito

Si muove anche il mercato in uscita. La trattativa tra Benevento e Cosenza per la cessione ai silani di Antonio Ferrara è praticamente in chiusura. Trovata anche la formula per la cessione: prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione della squadra calabrese. Il giocatore ha già salutato i compagni e lasciato la città mettendosi in viaggio per il capoluogo silano. Dove dovrà solo firmare il nuovo contratto con la società rossoblù.

Qualcosa si muove anche per Ernesto Starita, anche se in questo caso la trattativa è solo agli inizi. L'attaccante napoletano piace alla Torres, anzi più precisamente piace a Michele Pazienza che si è seduto sulla panchina dei sardi. L'affare è tutto da costruire, ma l'interesse dei sassaresi è vero, così come la volontà da parte del Benevento di cedere il giocatore napoletano.