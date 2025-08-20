Benevento, a Crotone senza tifosi giallorossi Anche l'esordio casalingo, il 31 agosto sarà senza la tifoseria ospite della Casertana

Le prime due partite del Benevento in questo campionato saranno dispitate senza la presenza delle tifoserie ospiti.

Lunedì "Ezio Scida" vietato ai beneventani

Ecco cosa recita il comunicato della Prefettura di Crotone: "In occasione dell’incontro di calcio “FC Crotone - Benevento”, valido per il campionato di serie C, in programma il prossimo 25 agosto presso lo stadio “"Ezio Scida" del capoluogo calabro, è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Benevento. Il provvedimento è stato adottato dal prefetto di Crotone, Franca Ferraro, per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, in linea con le determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive".

Anche il derby con la Casertana senza tifosi ospiti

Benevento-Casertana in programma il 31 agosto è stata rinviata alle valutazioni del Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) per l'individuazione di adeguate misure di rigore. Contestualmente si invitano le Leghe competenti a interessare le società organizzatrici per non fa avviare la vendita dei tagliandi. E' scontato che dopo ciò che è accaduto nella scorsa stagione allo stadio Vigorito in occasione dell'arrivo dei tifosi casertani, il derby si giocherà senza la presenza dei tifosi ospiti.

Nella foto la curva dello Scida riservata agli ospiti: l'anno scorso la trasferta ai sanniti era stata concessa