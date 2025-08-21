Crotone-Benevento, doppio ex Zito: "Due blasonate, partire bene significa tanto" "Ricordo bene l'esperienza in giallorosso. C'è una emozione che non andrà mai via"

Una stagione con la maglia del Crotone e quella successiva, la 2010/2011, in forza al Benevento guidato prima da Cuttone e poi da Galderisi. Antonio Zito fa parte della schiera dei doppi ex della sfida che si giocherà lunedì allo Scida e che aprirà il campionato di entrambe le formazioni: "Mi aspetto - ha sottolineato Zito - due squadre che abbiano preso lezione dagli anni precedenti, in modo da evitare che si ripetano gli errori commessi. Si affrontano due formazioni blasonate che meritano il primato in questi campionati. Mi auguro una grande partenza per entrambe. È chiaro che un successo significherebbe tanto, soprattutto ricompenserebbe le fatiche svolte durante la preparazione, nel corso della quale sicuramente c'è stato un grande sacrificio sia fisico che mentale".

Zito, la rivoluzione del Benevento e i ricordi in giallorosso

Il Benevento ha attuato una vera e propria rivoluzione della rosa, con una campagna acquisti che ha modificato il volto della squadra a disposizione di Auteri: "Quella giallorossa è sempre stata una società con grandi ambizioni, con la voglia di migliorare tante situazioni. Poi è chiaro che possono capitare delle annate storte, purtroppo nel calcio entrano in gioco tantissime variabili. Ricordo molto bene l'esperienza in giallorosso. Lo stadio era sempre pieno, sentire il mio nome osannato dalla gente è stata un'emozione che non andrà mai via".

Zito a la previsione sul campionato

Zito si aspetta una stagione agguerrita per tutte le formazioni del girone C: "Prevedo un campionato più bello rispetto a quello visto lo scorso anno. Ci sono tante squadre attrezzate, quindi ci sarà grande equilibrio. Spero anche ci siano nuovi calciatori emergenti che possano alzare il livello tecnico".