Il Benevento lavora verso Crotone. Out Manconi, il suo futuro è incerto Possibile addio dell'attaccante. Assenti anche Simonetti e Mignani

Proficuo lavoro del Benevento verso la sfida con il Crotone. I giallorossi puntano il mirino sul big match dello Scida che darà il via al campionato di entrambe le formazioni. L'allenamento odierno era aperto ai tifosi giallorossi che, incuriositi, hanno fatto capolino sugli spalti dell'Imbriani. Auteri ha impostato la seduta su varie situazioni. Prima c'è stato un lavoro fisico, poi si è passati alla focalizzazione delle fasi difensive e offensive, con il gruppo diviso in due tronconi che replicava possibili condizioni che potrebbero presentarsi in partita. Assenti Mignani e Simonetti, con quest'ultimo che ha visto da bordocampo la seconda parte dell'allenamento dei compagni. Non era presente neanche Manconi.

Manconi assente, il suo futuro è incerto

L'assenza di Manconi è dettata anche da risvolti legati al mercato. Il futuro del calciatore non è così solido in giallorosso, con la società che sta valutando una possibile cessione. È chiaro che un addio di Manconi porterà il club a rituffarsi in maniera concreta sulle entrate, dopo le sedici operazioni messe a segno nel primo mese della sessione estiva. Manconi, come noto, è in scadenza: un aspetto che sta pesando sulle riflessioni relative al breve periodo.

Auteri mischia le carte verso il Crotone

Tornando all'allenamento, Auteri ha più volte mischiato le carte, provando e riprovando varie situazioni nei vari reparti, in modo da affinare sinergie o per valutare nuove soluzioni. In avanti si sono visti Lamesta, Salvemini e Carfora, opzione che potrebbe presentarsi anche allo Scida, senza dimenticare l'opzione Della Morte. A centrocampo Mehic scalpita e si candida per scendere in campo dal primo minuto, ma dovrà superare la concorrenza di Talia e Prisco, per agire al fianco di Maita. In difesa, invece, c'è l'imbarazzo della scelta, con i vari Romano, Scognamillo, Viscardi, Borghini, Saio e Ceresoli che sgomitano per occupare i tre posti davanti a Vannucchi. Ricci e Pierozzi, invece, si candidano per occupare le fasce.