Benevento, Avolio in prestito al Termoli

La squadra molisana milita nel campionato di serie D

Il Benevento Calcio comunica che in data odierna il calciatore Vincenzo Avolio, classe 2005, è stato trasferito a titolo temporaneo al Termoli Calcio, società che milita nel campionato di serie D.
Il Club sannita augura a Vincenzo una stagione ricca di successi e soddisfazioni. 

