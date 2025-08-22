Il Benevento Calcio comunica che in data odierna il calciatore Vincenzo Avolio, classe 2005, è stato trasferito a titolo temporaneo al Termoli Calcio, società che milita nel campionato di serie D.
Il Club sannita augura a Vincenzo una stagione ricca di successi e soddisfazioni.
Benevento, Avolio in prestito al Termoli
La squadra molisana milita nel campionato di serie D
Benevento.
