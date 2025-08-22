Benevento, a Crotone terzo portiere sarà un giovane volto nuovo Si tratta di Mattia Suppa, lo scorso anno tra i pali della Turris Primavera

Manuel Esposito si è infortunato per cui dovrà saltare l'esordio (sia pure solo in panchina) a Crotone. Il Benevento è ben garantito tra i pali, dove alle spalle di Vannucchi, titolare riconosciuto, c'è l'espertissimo Danilo Russo, prelevato dal Giugliano. A Crotone però come terzo portiere ci sarà un volto nuovissimo: è quello di Mattia Suppa, classe 2007, originario di Maddaloni, lo scorso anno nelle file della Primavera della Turris. Il ragazzo, destinato proprio ad andare tra i pali della Primavera giallorossa, si sta allenando con i “grandi” per via dell'infortunio occorso ad Esposito e lunedì sarà pronto al suo esordio sulla panchina del Benevento.