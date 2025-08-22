Benevento: Esposito deve operarsi, Mignani e Simonetti tempi non brevi Per l'attaccante e per il centrocampista distrazione al retto femorale

Avevamo anticipato che questa settimana sarebbe stata utile per espletare ulteriori indagini sugli infortunati di casa giallorossa. Sia Simonetti che Mignani si sono dunque sottoposti a esami strumentali per fare il punto della situazione sui loro infortuni.

Ad essi si è aggiunto il giovane portiere Manuel Esposito, che si è procurato un trauma ad un ginocchio: la risonanza magnetica a cui si è sottoposto ha rilevato una lesione meniscale e il ragazzo andrà sotto i ferri la settimana prossima. Per una prognosi precisa bisognerà capire per cosa si opterà: per una rimozione completa del menisco lesionato o per una sutura meniscale. Nel primo caso i tempi di recupero sono minori, nel secondo (che viene in genere scelto proprio per gli atleti in giovane età) si allungano inevitabilmente.

Mignani, tempi non brevi

Ribadendo per l'ennesima volta che la spalla semi-lussata a Latina non c'entra nulla ed è perfettamente guarita, la risonanza a cui si è sottoposto l'attaccante di Siena ha rilevato una distrazione di primo e secondo grado al retto femorale. I tempi di recupero per ovvie ragioni non possono essere brevissimi.

Simonetti, percorso riabilitativo

Il “tuttocampista” romano è fermo da tempo e sta proseguendo nel suo personale percorso riabilitativo. Pure Simonetti ha subito una una lesione importante al retto femorale e, anche considerate le cure già fatte, per una guarigione completa si dovranno attendere almeno altri venti giorni.

Nella foto Taddeo il giovane portiere giallorosso Esposito