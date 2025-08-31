Benevento, il ringraziamento di Vigorito a tutti gli abbonati La nota del massimo dirigente dopo la chiusura della campagna: segnale forte e pieno di significato

Chiusa la campagna abbonamenti con il record societario in Serie C, grazie alle 4988 emissioni che hanno superato il primato dello scorso anno. Un dato importante, con il presidente Vigorito che ha ringraziato tutti i tifosi che hanno sottoscritto la tessera, attraverso una nota pubblicata dal Benevento Calcio: “La vostra adesione è un segnale forte e pieno di significato. Ogni abbonamento rappresenta una promessa, un atto d’amore verso la squadra e verso la città. Insieme continueremo a lottare, ad emozionarci, a sognare. Vi ringrazio con il cuore, e sempre Forza Benevento!”