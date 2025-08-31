Serie C / Diretta Benevento-Casertana, LIVE

Esordio casalingo per il Benevento che affronta la Casertana al Vigorito. I giallorossi puntano al bis dopo l'importante successo conquistato contro il Crotone. Si attende una bella cornice di pubblico, dopo la chiusura della campagna abbonamenti che ha certificato l'emissione di ben 4988 tessere.
Benevento-Casertana, il tabellino
BENEVENTO (3-4-2-1): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Ceresoli; Pierozzi, Prisco, Maita, Ricci; Lamesta, Carfora; Salvemini. A disp.: Russo, Suppa, Sena, Mehic, Viscardi, Manconi, Borghini, Romano, Del Gaudio, Perlingieri, Tsingaras, Talia, Della Morte. All.: Auteri
CASERTANA (4-3-3): De Lucia; Llano, Kontek, Rocchi, Liotti; Leone, Pezzella, Proia; Kallon, Vano, Bentivegna. A disp.: Merolla, Vilardi, Falasca, Heinz, Galletta, Bacchetti, Di Tommaso, Giugno, De Liguori, Capasso, Casarotto. All.: Coppitelli
Arbitro: Ubaldi di Roma 1. Assistenti: Massari di Molfetta e Fumarulo di Bartella. Quarto ufficiale: Di Reda di Molfetta. Operatore FVS: Aletta di Avellino