Serie C / Diretta Benevento-Casertana, LIVE

Segui la testuale del derby della seconda giornata di campionato

serie c diretta benevento casertana live
Benevento.  

Esordio casalingo per il Benevento che affronta la Casertana al Vigorito. I giallorossi puntano al bis dopo l'importante successo conquistato contro il Crotone. Si attende una bella cornice di pubblico, dopo la chiusura della campagna abbonamenti che ha certificato l'emissione di ben 4988 tessere. 

Benevento-Casertana, il tabellino

BENEVENTO (3-4-2-1): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Ceresoli; Pierozzi, Prisco, Maita, Ricci; Lamesta, Carfora; Salvemini. A disp.: Russo, Suppa, Sena, Mehic, Viscardi, Manconi, Borghini, Romano, Del Gaudio, Perlingieri, Tsingaras, Talia, Della Morte. All.: Auteri 

CASERTANA (4-3-3): De Lucia; Llano, Kontek, Rocchi, Liotti; Leone, Pezzella, Proia; Kallon, Vano, Bentivegna. A disp.: Merolla, Vilardi, Falasca, Heinz, Galletta, Bacchetti, Di Tommaso, Giugno, De Liguori, Capasso, Casarotto. All.: Coppitelli

Arbitro: Ubaldi di Roma 1. Assistenti: Massari di Molfetta e Fumarulo di Bartella. Quarto ufficiale: Di Reda di Molfetta. Operatore FVS: Aletta di Avellino

