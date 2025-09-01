Tumminello, affare fatto. Berra va al Crotone, Meccariello a Terni I due ormai ex hanno firmato la risoluzione del contratto

Il ritorno di fiamma per Marco Tumminello ha qualcosa di clamoroso, ma anche di chiaramente leggibile. Oggi il bomber romano, che accetta di veire in giallorosso, ha un costo ridotto rispetto a qualche mese fa quando era il bomber più richiesto della serie C (e non solo) e può ritenersi un affare per chi può permetterselo. Così anche se il Benevento dovrà aspettarlo, lo farà a cuor leggero, ma sa già da ora che a gennaio avrà un rinforzo di grande sostanza per l'attacco. Le ultime notizie che arrivano dallo Sheraton parlano di trattativa andata in porto.

Ma non è l'unico affare concluso. C'è Pippo Berra che va al Crotone e Biagio Meccariello che torna alla Ternana: entrambi hanno firmato la risoluzione del contratto prima di accasarsi in Calabria e in Umbria.