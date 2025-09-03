Cantisani: "Questa piazza si presenta da sola, voglio crescere col Benevento" Le parole del nuovo calciatore giallorosso, giunto dal Crotone nell'ultimo giorno di mercato

L'ultimo giorno di mercato ha portato in giallorosso anche Raffaele Cantisani, esterno offensivo che arriva - come Tumminello - dal Crotone. Il nuovo calciatore del Benevento, classe 2004, si è presentato così: "Sono davvento contento di essere qui, soprattutto perché mi trovo in uno spogliatoio con grandi nomi che rappresenta solo uno stimolo di crescita. Cercherò di apprendere da tutti qualcosa al meglio. Le mie caratteristiche? Sono un esterno d'attacco, mi piace puntare l'uomo. Sono un calciatore di gamba, mi piace molto attaccare la profondità. Il mio obiettivo è di crescere il più possibile e di prendere quanto di bello mi darà questa piazza che reputo straordinaria, si presenta da sola. Sono orgoglioso di essere qui".