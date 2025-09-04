Benevento: abbonamenti per 17 gare, avanti a piccoli passi Oggi sottoscritte altre 14 tessere: l'incedere comunque non si ferma

A piccoli passi, ma sempre in movimento. La giornata di oggi, giovedì 4 settembre, ha fatto registrare la sottoscrizione di altre 14 tessere d'abbonamento. Non è un numero memorabile, ma ha comunque contribuito a far salire ancora il computo totale di abbonati: che a questo punto sono diventati 5.071.

Ricordiamo che la cosiddetta “campagna abbonamenti suppletiva” (vale per 17 gare, una è stata ovviamente giocata e depennata) si concluderà alle 23,59 del 20 settembre. Ci sono ancora 16 giorni per incrementare il dato finale.