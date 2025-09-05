Casarano-Benevento, i convocati di Auteri: c'è Tumminello. Rientra Rillo I calciatori a disposizione del tecnico giallorosso per la trasferta in terra pugliese

Il Benevento Calcio ha pubblicato l'elenco dei convocati che saranno a disposizione di Auteri per il match di domani con il Casarano, in programma alle ore 20:30 al Capozza per la terza giornata di campionato. Ci sono le prime chiamate di Tumminello e Cantisani. Ancora assenti Esposito, Nardi, Simonetti e Mignani.

Casarano-Benevento, i convocati di Auteri

PORTIERI: Russo, Suppa, Vannucchi;

DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Pierozzi, Ricci, Rillo, Romano, Saio, Scognamillo, Sena, Viscardi;

CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Talia, Tsingaras;

ATTACCANTI: Cantisani, Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Salvemini, Tumminello.

INDISPONIBILI: Esposito, Nardi, Simonetti, Mignani.