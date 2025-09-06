Casarano-Benevento, Vannucchi: "C'è grande amarezza, ne faremo tesoro" Le parole dell'estremo difensore giallorosso: "Dobbiamo rimboccarci le maniche e riscattarci subito"

Ecco le parole di Vannucchi al termine di Casarano-Benevento: "Sono amareggiato, secondo me abbiamo fatto una grande partita in un campo molto difficile. Sappiamo che in questo girone, simili partite devono essere sbloccate, altrimenti l'episodio ti può andare contro. Dobbiamo rimboccarci le maniche e fare tesoro di questa partita per affrontare al meglio questo girone che non ti concede nulla. Le ripartenze subìte? Spetta al mister e allo staff, ciò che posso dire è che questa tipologia di gioco porta a scoprirsi, ma allo stesso tempo permette di avere tanti vantaggi, sfruttando le caratteristiche dei nostri calciatori. Ci sono anche gli altri, il Casarano ha calciatori di categoria. Ci sta che concediamo qualcosa. Ci è andata male, ma alla lunga questo tipo di gioco ci porterà tanti vantaggi. Già da domani dovremo fare tesoro di questi errori, capire le partite che giochiamo. Bisogna lavorare in settimana e migliorare le situazioni che avvengono in partita. Ci vuole anche un briciolo di fortuna, negli ultimi gol che abbiamo preso ci è girata male. I tifosi? Oggi erano in tanti. Ci hanno sostenuto, penso che anche loro abbiano capito la partita fatta dalla squadra. Ci è mancato solo il gol".

"Da domani penseremo a preparare la prossima. A Siracusa sarà una partita come questa, non dobbiamo aspettarci che le neopromosse ci regalino i punti. Sarà un'altra battaglia da affrontare al massimo per conquistare punti".