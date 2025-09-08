Dellisanti: "Benevento punito da un episodio, non bisogna fare drammi"

L'ex tecnico giallorosso: "Serve fiducia, poi alla fine si faranno i conti"

Benevento.  

Al Capozza di Casarano c'era anche Franco Dellisanti, uno dei tecnici con maggiore panchine in assoluto in giallorosso. Il tecnico pugliese ha lasciato il segno anche a Casarano, dove ha militato da calciatore. Nel corso di Ottogol, Dellisanti ha commentato così la sconfitta maturata dai giallorossi: "La Strega ha giocato una buona partita, ma è mancato nella fase di finalizzazione. La squadra ha rischiato pochissimo e creato tanto. In questi casi bisogna essere più cinici per mettere al sicuro il risultato. Ho visto un Benevento molto manovriero, con una difesa solida e un centrocampo che ha prodotto molto. L'unico punto debole è stato il fatto che non è riuscito a concretizzare. Non c'è stata una supremazia del Casarano, è stato un episodio a condannare il Benevento". 

"Il Benevento lotterà per la promozione"

Dellisanti ha poi proseguito: "Il Benevento ha tutte le carte in regola per lottare per la promozione. Non bisogna fare drammi, siamo all'inizio e c'è tempo per recuperare. La squadra ha mostrato una buona organizzazione di gioco, poi è chiaro che bisogna perfezionare determinanti meccanismi, come è giusto che sia a questo punto della stagione. Conosco la bravura di Auteri e sono certo che riuscirà ad avere un Benevento che, dal punto di vista del gioco, sarà produttivo e riuscirà a rimanere costantemente tra le prime posizioni. Serve fiducia, poi alla fine si faranno i conti". 

