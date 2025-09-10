Benevento, l'incontro tra Auteri e il nipote di un allenatore del passato Il simpatico episodio avvenuto all'Imbriani

Simpatico incontro carico di significato quello avvenuto quest'oggi all'Imbriani. A fare capolino nell'impianto sannita è stato Csaba Jellen, un semplice "curioso" che però nasconde una importante parentela. Jellen è nipote di Ferenc Hirzer, ex calciatore e allenatore ungherese, morto nel 1957. Nella carriera da tecnico di Hirzer figura anche il Benevento, che ha guidato nella stagione 1949/1950, chiusa dai giallorossi con il sesto posto nel girone D di Serie C. Hirzer già da anni si è messo in contatto con alcune pagine social che parlano della città, come Benevento Nascosta, in modo da ritrovare questa unione che, sul piano sportivo, lo lega al sodalizio giallorosso. Quest'oggi c'è stato l'incontro con Auteri che segna una sorta di ritrovo dopo settantacinque anni. Trascorrono le generazioni, ma il Benevento resta così come il ricordo di un professionista importante come Hirzer, il quale da calciatore ha militato in Italia nella Juventus (vincendo un scudetto e ottenendo il titolo di capocannoniere con 35 gol all'attivo), ed è stato anche protagonista con la nazionale ungherese.