Abbonamenti, un altro piccolo passo avanti Sia pure con numeri minimi la "campagna" procede e non si ferma

A piccoli passi, non potrebbe essere altrimenti, procede la campagna abbonamenti della società giallorossa. Anche nella giornata odierna è stata sottoscritta qualche tessera e il numero complessivo ha raggiunto la quota di 5.114. Ecco il comunicato della società.

Il Benevento Calcio comunica il dato aggiornato relativo alla sottoscrizione delle tessere per la Campagna Abbonamenti 17 GARE relativa alla prossima stagione 2025/2026, "UNA STORIA DA VIVERE". Alle 18:00 di oggi, 11 settembre 2025, gli abbonamenti sottoscritti sono 5.114.