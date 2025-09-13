Siracusa-Benevento, Monticciolo: "Volevamo riscattarci e ci siamo riusciti" Le parole del tecnico dopo la vittoria ottenuta al De Simone

Al termine del match tra Siracusa e Benevento, vinto dai giallorossi con il punteggio di 3-0, ha parlato ai microfoni di Offside Monticciolo, allenatore in seconda di Auteri: "Abbiamo messo in campo tutta la rabbia accumulata in settimana dopo l'incidente di Casarano, va bene così. È importante riscattarsi, così come il gol di Salvemini o che Manconi si sia sbloccato. La squadra ha giocato con grande personalità. Ringrazio i giocatori che hanno fatto una partita straordinaria. Nel primo tempo non siamo riusciti a fare gol, poi nella ripresa abbiamo perso un po' di campo dopo il gol. Una volta raddoppiato, l'abbiamo messa al sicuro. La rosa è forte, i calciatori che entrano devono migliorare il lavoro di coloro che sono partiti da titolare. Ci vuole grande lealtà e competizione, oggi chi è entrato ha dato un grandissimo contributo. Non mi piace parlare delle partite scorse, ma sicuramente in quella di Casarano chi è entrato non ha inciso. Fa parte del passato, l'importante è aver capito la strada. Salvemini ha sofferto un po' il campo sintetico, abbiamo preferito cambiarlo. Chi è entrato ha fatto bene".