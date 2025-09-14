Massimo Coda premiato per il record di gol in serie B Il bomber di Cava ha raggiunto quota 136, 28 dei quali segnati col Benevento

Massimo Coda è il nuovo re dei bomber della serie B di tutti i tempi. Col gol segnato al SudTirol la scorsa settimana, il cannoniere di Cava dei Tirreni, in forza alla Sampdoria, ha toccato quota 136 gol in serie B e diventa il marcatore più prolifico della serie cadetta, scavalcando di un gol Stefan Schwoch che è ovviamente fermo a quota 135. Va detto che la statistica in questione non tiene neanche conto dei gol segnati nei play off, perchè altrimenti Coda questa quota l'avrebbe superata da tempo.

Del 136 gol segnati con addosso le tante maglie indossate in carriera (Parma, Salernitana, Sampdoria), ben 28 sono quelle realizzate in giallorosso (più uno nei play off che gli statistici non valutano). Ricordiamo che Coda ha militato per tre stagioni in giallorosso, di cui due in serie B e una in A (4 gol). Il bomber di Cava è stato premiato a Bogliasco da uno degli sponsor della società blucerchiata.