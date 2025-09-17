Stadio Vigorito, al via la progettazione della nuova copertura della tribuna

La nota di Pasquariello: "Costi attorno al milione. Opera assolutamente importante per l'impianto"

stadio vigorito al via la progettazione della nuova copertura della tribuna
Benevento.  

La Giunta, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato stamane il documento d'indirizzo alla progettazione per realizzare i lavori di sostituzione della copertura della tribuna dello stadio Vigorito "Diamo il via al percorso che porterà alla progettazione esecutiva e alla successiva realizzazione, una volta reperiti le risorse con il bando ex Universiadi, di un'opera che è assolutamente importante e necessaria per lo stadio Ciro Vigorito. I costi stimati nel documento d'indirizzo alla progettazione si aggirano attorno al milione di euro. Le fasi esecutive della progettazione, a finanziamento reperito, saranno concordate dai tecnici comunali con il Benevento Calcio", spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello nell'illustrare i contenuti del provvedimento. 

Ultime Notizie