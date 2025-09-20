Benevento-Atalanta U23: ecco i convocati di Auteri I calciatori a disposizione del tecnico per la sfida di domani del Vigorito

Resa nota la lista dei convocati per il match di domani tra Benevento e Atalanta under 23, in programma al Vigorito con fischio d'inizio fissato alle ore 17. Non è tra i convocati Mignani che, come detto da Auteri in conferenza stampa, tornerà a pieno regime con il gruppo a partire da lunedì. Out anche i lungodegenti Esposito, Nardi e Simonetti.

Benevento-Atalanta U23, i convocati di Auteri

PORTIERI: Russo, Suppa, Vannucchi;

DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Pierozzi, Ricci, Rillo, Romano, Saio, Scognamillo, Sena, Viscardi:

CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Talia, Tsingaras;

ATTACCANTI: Cantisani, Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Salvemini, Tumminello.

INDISPONIBILI: Esposito, Nardi, Simonetti, Mignani.