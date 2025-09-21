Benevento, Simonetti vicino al rientro? Le sue parole lasciano ben sperare Le dichiarazioni del calciatore giallorosso: "Non vedo l'ora di tornare a disposizione"

A margine della presentazione del San Giorgio La Molara, Pierluigi Simonetti ha parlato della propria condizione. Il calciatore non è mai sceso in campo quest'anno a causa di un infortunio al retto femorale, privando Auteri di una pedina importante nello scacchiere giallorosso. Il suo rientro, però, sembra essere vicino. Simonetti scalpita per tornare quanto prima a disposizione del tecnico e per mettersi in gioco in campionato: "Il recupero sta andando bene, penso di tornare a breve. Mi sento bene, le sensazioni sono positive. Ora vediamo i risultati degli esami che ho fatto di recente, ma una cosa è certa: non vedo l'ora di tornare".