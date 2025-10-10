Serie C, nona giornata: attenti al "lunch match" tra Monopoli e Salernitana Pugliesi e campani si ritrovano domenica.ad ora di pranzo. Domani Giugliano-Catania

Questa settimana il girone C si “consuma” nel giro di due giorni, sabato e domenica. Week end come sempre ricco di insidie per le squadre di testa a cominciare dalla sfida del De Cristofaro di Giugliano dove sarà di scena il Catania. Etnei con la testa all'avversario vesuviano, ma col cuore già alla doppietta casalinga contro Salernitana e Benevento. Mimmo Toscano non ha dubbi al riguardo: “La partita di Giugliano, la squadra la deve percepire con un peso specifico alto, perchè le sorti del mese di ottobre passano attraverso questa sfida”. Si gioca alle 14,30, stesso orario di Foggia-Crotone, con gli squali decisamente favoriti, e Picerno-Casertana, con i ragazzi di Coppitelli che devono cancellare lo scivolone casalingo contro il Casarano. Mancherà il capitano Proia, squalificato per 2 giornate.

Domenica, che lunch match!

Ore 12,30, invece che pensare al pranzo Monopoli e Salernitana si sfideranno al Veneziani. Nelle file della capolista mancheranno ancora Cabianca e De Boer, ma Raffaele medita una squadra a trazione anteriore con Ferraris alle spalle di Ferrari e Inglese. Monopoli senza il suo uomo di maggiore esperienza, l'ex tarantino Miceli, appiedato dal giudice sportivo.

Ale 14,30 si giocano ben 5 partite. Spiccano Cosenza-Atalanta U23 e Casarano-Cerignola. I silani, che si sono dotati di un attaccante di categoria come Beretta, devono domare un'Atalanta che continua a giocare bene, ma non fa punti. Al Capozza di Casarano invece c'è il Cerignola. Gli uomini di Maiuri devono cancellare la sconfitta interna col Cosenza e a Casarano hanno la più suggestiva dele occasioni. Cavese-Trapani sembra una sfida di bassa classifica, ma i siciliani valgono molto di più. Il Latina dopo l'exploit col Benevento provano a dare continuità alla loro stagione sul campo del Potenza. A Siracusa arriva il Sorrento, che ha la possibilità di acuire la crisi dei siciliani.

A chiudere la giornata ci pensa il Benevento, che alle 17,30, dopo aver conosciuto tutti i risultati, affronta il Team Altamura. Nessuna alternativa alla vittoria.

SABATO 11 OTTOBRE

Alle 14.30

GIUGLIANO-CATANIA

FOGGIA-CROTONE

AZ PICERNO-CASERTANA

DOMENICA 12 OTTOBRE

Alle 12.30

MONOPOLI-SALERNITANA

Alle 14.30

COSENZA-ATALANTA U23

CASARANO-AUDACE CERIGNOLA

CAVESE-TRAPANI

POTENZA-LATINA

SIRACUSA-SORRENTO

Alle 17.30

BENEVENTO-TEAM ALTAMURA