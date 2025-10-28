Giugliano-Benevento, i convocati di Auteri per il match di Coppa Italia L'elenco dei calciatori a disposizione del tecnico giallorosso

Definita la lista dei convocati per il match di domani tra Giugliano e Benevento, valido per il secondo turno di Coppa Italia. Auteri ha convocato tutti, anche Salvemini che non potrà scendere in campo a causa di un problema alla caviglia. Assenti soltanto i lungdegenti Nardi e Simonetti.

PORTIERI: Esposito, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Boghini, Ceresoli, Pierozzi, Ricci, Rillo, Romano, Saio, Scognamillo, Sena, Viscardi;

CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Talia, Tsingaras;

ATTACCANTI: Cantisani, Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello.