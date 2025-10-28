Catania, Pastore: "Il Benevento ha mostrato la propria forza". Poi elogia Maita Le parole del direttore sportivo dei siciliani ai microfoni di Ottogol

Intervenuto nel corso di Ottogol, il direttore sportivo Ivano Pastore (tra l'altro ex giallorosso) ha commentato così la sfida del Massimino, oltre a fornire una propria opinione sul Benevento: "Vincere due partite in casa con Salernitana e Benevento ti lascia grande soddisfazione, ma siamo consapevoli che è solo l'inizio. Il Benevento ha dimostrato di essere una squadra solida, forte. Secondo me arriverà fino alla fine. Sono molto felice della rosa che abbiamo costruito, formata da calciatori che volevamo e da elementi che ci hanno scelto. Del Benevento mi piace molto Maita, può spostare gli equilibri in una partita e addirittura di un campionato".