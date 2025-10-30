Benevento-Sorrento, scelto come arbitro il quarto uomo del match di Giugliano Designato il fischietto del derby del Vigorito in programma contro i costieri

Sarà l'esperto Domenico Leone della sezione di Barletta a dirigere il match tra Benevento e Sorrento, in programma domenica con fischio d'inizio fissato alle ore 20:30 sul manto erboso del Vigorito. La particolarità è che Leone era presente ieri al De Cristofaro, nel corso del match perso dai giallorossi contro il Giugliano in Coppa Italia, dove ha ricoperto il ruolo di quarto ufficiale. Il fischietto pugliese ha diretto un solo incontro dei giallorossi, risalente alla scorsa stagione, con la truppa di Auteri che si impose a Trapani col punteggio di 2-1.

Leone sarà coadiuvato dagli assistenti Nechita di Lecco e Morotti di Bergamo. Quarto ufficiale Esposito di Napoli. L'operatore FVS sarà Ciannarella di Napoli.