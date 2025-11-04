Benevento, Simonetti torna in gruppo Il calciatore giallorosso è tornato a lavorare questa mattina all'Imbriani

Comincerà domani la preparazione del Benevento per la trasferta di Foggia, in programma domenica alle 20:30. Questa mattina, i cancelli dell'Imbriani si sono aperti soltanto per Simonetti. Il calciatore non è mai stato disponibile quest'anno per infortunio e nelle ultime settimane si è curato fuori, in un centro specializzato. Questa mattina ha lavorato con lo staff giallorosso e ha mostrato segnali di miglioramento, tant'è che domani potrà allenarsi insieme ai compagni di squadra. È una fase delicata per Simonetti che deve gradualmente abituarsi al lavoro in gruppo, per poi crescere gradualmente di condizione prima di vederlo in campo costantemente. Per Foggia potrebbe essere tra i convocati, anche se bisognerà attendere per un suo impiego. Simonetti, comunque, c'è e rappresenta una valida alternativa per Auteri per il prosieguo della stagione. Nella giornata di domani è prevista una doppia seduta di lavoro. Quella pomeridiana, in programma alle 15:30, sarà aperta ai tifosi giallorossi.